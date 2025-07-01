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Анна

Анна

Гид в Екатеринбурге
4,89
19 отзывов
189 посетили
1 год на Трипстере

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Фото - Экскурсия: "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
10 часов
На автомобиле
индивидуальная
Екатеринбург
4,92
 13 отзывов
3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота 

Всего за одну поездку побывать в местах с очень разными, но такими красивыми пейзажами

14 000 ₽
за группу, 1–4 чел.
Фото - Экскурсия: "Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту"
10 часов
На автомобиле
индивидуальная
Екатеринбург
4,83
 6 отзывов
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту 

Увидеть природные красоты Южного Урала в поездке из Екатеринбурга

14 000 ₽
за группу, 1–4 чел.

19 отзывов путешественников

Фотографии путешественников

Фото отзыва 1: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
Фото отзыва 2: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
Фото отзыва 3: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
+66
Alena
Опыт: 3 экскурсии
3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота

Очень интересная экскурсия с разными локациями! Поездка проходила в машине, у нас заняла почти 10 часов. Погуляли по Уральскому Марсу, залезли на горы, Анна показала самые красивые локации и сделала прекрасные фото. На Марс обязательно берите воду(лучше побольше) и головной убор, от солнца там негде спрятаться, мы провели там почти 2 часа. Потом Посмотрели на порог ревун, подобрались к самой воде, и отправились на скалы(на последней локации могут быть комары, лучше запастись репеллентами) По дороге есть возможность заехать в местные магазины за водой и перекусом, мы заезжали в местное кафе по пути туда(там вкусные самолепные пельмени)

Фото отзыва 1: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
Фото отзыва 2: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
Фото отзыва 3: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
+1
Елена
Опыт: 2 экскурсии
3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота

Это просто восторг. Все чётко и содержательно. Уставших подбодрят, отставших подождут. Много интересных фактов. Места - захватывает дух. Анна большое спасибо, что мы открыли Урал для себя с новой стороны.

Фото отзыва 1: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
Фото отзыва 2: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
Фото отзыва 3: экскурсия "3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота"
+1
Юридическая информация
ИП Исламова А.Г., ИНН 663405052092. Не предоставлен аттестат гида, проводящего экскурсию

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