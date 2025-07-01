Очень интересная экскурсия с разными локациями! Поездка проходила в машине, у нас заняла почти 10 часов. Погуляли по Уральскому Марсу, залезли на горы, Анна показала самые красивые локации и сделала прекрасные фото. На Марс обязательно берите воду(лучше побольше) и головной убор, от солнца там негде спрятаться, мы провели там почти 2 часа. Потом Посмотрели на порог ревун, подобрались к самой воде, и отправились на скалы(на последней локации могут быть комары, лучше запастись репеллентами) По дороге есть возможность заехать в местные магазины за водой и перекусом, мы заезжали в местное кафе по пути туда(там вкусные самолепные пельмени)

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